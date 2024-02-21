Студент Ларисы Долиной рассказал о вспыльчивости певицы

Студент Ларисы Долиной Леван Пхаладзе рассказал о вспыльчивости певицы. Об этом сообщает The Voice.

21-летний Леван является подопечным Ларисы Долиной. Начинающий артист пришел на кастинг «Новой Фабрики звезд», во время которого он пообщался с прессой.

Как выяснилось, певица лично занимается со студентами, несмотря на плотный рабочий график. Леван не скрывает, что Долина — требовательный педагог, который может дать волю эмоциям. Артистка способна вспылить, если ученики совершают ошибки.

«Она может вспылить. Но ничего просто так говорить никогда не будет, всегда только по делу. Я в числе любимых студентов Ларисы Александровны. Отдаюсь учебе и занятиям на все сто процентов», — рассказал певец.

По словам Левана, он никогда не слышал замечаний от Долиной в свой адрес. Также артист выразил благодарность наставнице, которая дает ему практику и поддерживает в любых начинаниях.

«Я счастлив работать с Долиной», — резюмировал Леван.

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