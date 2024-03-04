«Это было гениально»: Виктория Боня ответила на обвинения Иды Галич в плагиате

Телеведущая и модель Виктория Боня вышла на связь после обвинения Иды Галич в плагиате. В беседе с Super.ru знаменитость признала свою вину в том, что не указала авторство и извинилась перед блогером.

Виктория Боня заявила, что Ида Галич права. Телеведущая отметила, что опубликованное ею видео можно считать комплиментом чувству юмора блогера, и признала гениальность идеи ролика.

«Ида Галич абсолютно права! И это комплимент ее чувству юмора с моей стороны. Я считаю, что это было очень интересно, даже гениально», — отметила Виктория Боня.

Модель также признала свою ошибку и извинилась перед блогером.

«То, что мы не указали автора… Да, действительно, наверно, стоило бы указать. Саму Иду Галич я не знаю. Если, конечно, ей было неприятно, что мы не указали [авторство], то я хочу извиниться», — сказала звезда.

Однако, по мнению Виктории Бони, то, что она не указала авторство под видео, создало инфоповод, и теперь эту историю будут обсуждать. Кроме того, модель выразила уважение Иде Галич и Кате Новиковой.

Напомним, Виктория Боня опубликовала в личном блоге видео с Надин Серовски, на котором они изображают подруг, которые ищут фото понравившегося молодого человека в Интернете.

Ида Галич указала в комментариях под видео и в отдельном посте, что Виктория Боня и Надин Серовски скопировали ее прошлогодний ролик с Катей Новиковой и обвинила телеведущую в воровстве контента.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня вновь покинула Россию для участия в новом реалити-шоу.