«Я знала, что сопьюсь»: уехавшая Чулпан Хаматова пожаловалась на жизнь в России

Уехавшая актриса Чулпан Хаматова заявила, что спилась бы в России. Об этом сообщает Telegram-канал Абзац.

Чулпан Хаматова уже несколько лет не живет в России, где построила успешную карьеру. Несмотря на то, что за границей она не пользуется спросом, Чулпан не жалеет об отъезде. По словам знаменитости, она знала: если не уедет, то «потеряет себя» или сопьется. Хаматова не скрывает: ей не нравилась жизнь в России.

«Я знала: если я не уеду, то потеряю себя. Я сопьюсь. Я понимала, что меня сотрет, что меня не станет», — заявила знаменитость.

Источник утверждает, что в России у актрисы было ИП, на котором та заработала 17 млн.

Ранее актриса Людмила Чурсина осудила решение Чулпан Хаматовой переехать в Латвию. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Сергей Косенко снялся в кино для Каннского фестиваля после скандала в России.