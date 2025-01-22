Актриса Людмила Чурсина осудила решение Чулпан Хаматовой переехать в Латвию. Об этом сообщает Абзац.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина высказалась о переезде Чулпан Хаматовой из России в Латвию. По мнению 83-летней знаменитости, в России безопасно находиться, поэтому решение Хаматовой об отъезде актриса назвала сомнительным.

«Сейчас самая безопасная и нормальная ситуация в России, поэтому я бы не советовала никому уезжать. У каждого свой выбор. Улетевшая в Латвию Хаматова сегодня там не нужна. Она облила всякой гадостью свою страну. Предателей нигде и никогда не ценили», — высказалась она.

Напомним, Чулпан Хаматова уехала в Ригу в марте 2022 года. Она заявляла, что боится возвращаться в Россию,

Ранее мы писали о том, что Чулпан Хаматова отреагировала на скандал в театре в Латвии.