Сергей Косенко снялся в кино для Каннского фестиваля после скандала в России

Сергей Косенко снялся в фильме для Каннского фестиваля после скандала в России. Блогер похвастался творческими успехами в соцсети.

Сергей Косенко угодил в скандал, опубликовав ролик, в котором он кинул ребенка в сугроб. После критики блогер спешно уехал из России, а МВД объявило его в розыск. В январе 2025 года стало известно, что Косенко заочно арестовали на 2 месяца. Как выяснилось, после скандала в России Сергей сосредоточился на карьере актера. В личном блоге он поделился кадрами со съемочной площадки. На них блогер исполняет драматическую роль, плача и делая записки в дневнике. По словам Косенко, работа будет представлена на Каннском фестивале.

«Вот такая вот первая роль в кино. До 1 марта подаем короткометражный фильм на Каннский фестиваль и в мае едем за наградой. Вот такой вот план!» — похвастался блогер.

Ранее бросивший в снег младенца Косенко заявил о любви к России после заочного ареста. Подробности читайте в этой новости.

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