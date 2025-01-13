«Я знала»: Алла Сигалова рассказала о неизлечимой болезни Добровольской

Алла Сигалова заявила, что знала о болезни Евгении Добровольской и помогала ей. Об этом сообщает The Voice.

Хореограф знала актрису с ее студенческих лет, преподавая курс «Танец». По словам Аллы, с тех пор их жизни «были переплетены». Сигалова не бросила ученицу даже тогда, когда она заболела, и помогала ей в борьбе с раком.

«Я знала о ее болезни. Виделись летом», — заявила знаменитость.

Сигалова назвала умершую «выдающейся актрисой», в которую нельзя было не влюбиться.

«Большая, выдающаяся актриса. Воспоминаний много – всю жизнь наши пути были переплетены... Острая, яркая, неординарная, колючая, голубоглазая. Теперь ее больше нет», — высказалась хореограф.

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