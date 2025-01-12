Связывают 10 лет брака: актер Михаил Ефремов рассказал, как начал жить с Евгенией Добровольской

Актриса Евгения Добровольская ушла из жизни в 60 лет. На Первом канале почитали память знаменитости и выпустили о ней документальный фильм. В нем авторы рассказали об отношениях народной артистки с Михаилом Ефремовым. Их связывают отношения длиной в 10 лет.

В фильме говорится, что Евгения не спешила сходиться с актером. Ефремову пришлось добиваться возлюбленную, которая только недавно развелась и воспитывала сына.

После того как Добровольская ответила взаимностью, Михаил поспешил перебраться к ней. Изначально говорили, что актер перебрался к Евгении с одной раскладушкой в руках, однако тот со временем опроверг эту информацию.

«Я пришел к ней не только с кроватью… Я пришел с кухонным гарнитуром, с автомобилем, с лопатой денег. Я же взрослый человек уже был тогда», — привели слова Михаила Ефремова документальном фильме.

Ранее правозащитник Иван Мельников заявил, что актер сможет отпроситься из колонии на похороны бывшей возлюбленной. Ему будет необходимо взять краткосрочный отпуск.