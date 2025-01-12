Погибла на экране: Добровольская получила пророческую роль незадолго до смерти

В 2018 году начались съемки психологического триллера «Полет», в котором сыграла недавно ушедшая из жизни Евгения Добровольская. Показ картины затянулся и состоялся на онлайн-платформах только в 2021 году. Героиня актрисы, по сюжету, также многодетная мама — она погибает в конце сериала.

Проект рассказывает об офисных сотрудниках, чудом не попавших в авиакатастрофу. Герои пересмотрели взгляды на жизнь и ввязались в криминальную аферу.

Героиня Добровольской в «Полете» ради будущего детей пускается во все тяжкие, соглашаясь на коллективное преступление, и в итоге погибает, пишет Kp.ru.

«Не дай Бог с ней что случится — дети пропадут. Поэтому и решила все сделать только для них. Обезопасить будущее детей на случай предстоящих катаклизмов», — говорила Евгения о своей героине.

В картине также сыграл бывший муж актрисы Михаил Ефремов. По сюжету сериала, его герой сел нетрезвым за руль и угробил в аварии 10-летнего сына. Позже актер сел в тюрьму за «пьяное» ДТП.

Появился в проекте и сын Михаила Никита. Он вел достаточно сдержанный образ жизни, но в дальнейшем признавался, что страдал от наркотической и алкогольной зависимостей.

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