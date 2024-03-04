«Я же не для этого рожаю детей»: Сергей Жуков высказался о материнском капитале

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, который в декабре стал отцом в пятый раз, рассказал, что заводит детей не ради места на парковке. Его слова приводит Пятый канал.

«Я уже давал интервью на эту тему. Я вообще не знаю (о материнском капитале —прим. «Страсти») и слава Богу. Я же не для этого рожаю детей, не для места на парковке и не для капитала», — поделился Жуков.

При этом музыкант уточнил, что знает о праве детей из многодетных семей на бесплатные обеды в школах и занятия в спортивных секциях Москвы.

Напомним, Сергей Жуков вместе с женой, бывшей солисткой женской поп-группы «Сливки» Региной Бурд, воспитывает четверых детей. Младший сын Эван родился 7 декабря 2023 года. Вдобавок у лидера «Руки Вверх!» есть старшая дочь Александра от первого брака, которая проживает в США.

Ранее Сергей Жуков признался, что количество детей влияет на мешки под глазами.

Также Жуков вспомнил, как попал в заложники к грузинским террористам.