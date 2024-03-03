«Мы уже не боимся каждого шороха»: Сергей Жуков рассказал об отцовстве после появления пятого ребенка

Не так давно 47-летний певец Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. В беседе с журналистами Woman.ru он поделился своими впечатлениями от появления на свет пятого ребенка и рассказал, как количество наследников влияет на мешки под глазами.

Известный российский исполнитель заметил взаимосвязь между числом детей, родившихся в семье, и возникновением отеков под глазами. По словам Жукова, существует разница между отцовством в условные 25 лет и 45 лет. С появлением каждого нового ребенка на свет растет уровень внутреннего спокойствия. Артист сравнил это ощущением с накоплением жизненного опыта.

«Разница в том, что мы уже не так нервничаем и не боимся каждого шороха, как, например, при первом появлении Никуши. С каждым ребенком твой внутренний уровень спокойствия растет, возможно, это опыт. Мы наслаждаемся радостными моментами, как малыш растет, наблюдаем за его способностями, развитием», — заявил певец.

Ранее Жуков вспомнил, как попал в заложники к террористам в Тбилиси. Это произошло во время гастролей в 90-е.