«Это был вообще кошмар»: Сергей Жуков вспомнил, как попал в заложники к грузинским террористам

Российские артисты испытывали страх во время гастролей в 90-е. Однажды лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков попал в заложники к террористам в Тбилиси.

Певец посетил премьеру фильма «Между нами лето» о группе «Руки вверх!». Жуков рассказал об интересном факте из жизни коллектива, который не вошел в картину.

«А вы знаете, что меня в заложники брали террористы в Тбилиси? И не узнаете, потому что в фильм это не вошло. Но когда-нибудь мы и об этом снимем. Нет, чего только не было. Это был вообще кошмар, те времена были очень страшными», — рассказал Жуков в интервью Пятому каналу.

В то же время артист с теплотой вспоминает те годы, ведь именно тогда он стал популярным. Сегодняшний зритель, говорит певец, избалован концертами звезд и уже не так страстно на них реагирует. Тогда как в 90-е выступление его коллектива было событием «вселенского» масштаба.

Фронтмен группы с ностальгией вспоминает эпоху стадионных концертов, когда фанаты забивали до отказа 20-тысячные трибуны. При этом те, кто не попали на выступление, буквально сносили ограждения и милицейские кордоны, чтобы послушать хиты коллектива.

Ранее мы писали о том, что налоговая арестовала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму из-за штрафов и долгов.