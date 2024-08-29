«Это идиоты какие-то»: жена Александра Буйнова отреагировала на слухи о его госпитализации
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29 августа появилась информация, что 74-летнего певца Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива рака. Жена народного артиста Елена опровергла эти новости.
Елена (Алена) Буйнова вышла из себя, прочитав новости о муже, и дала резкий комментарий.
«Это идиоты какие-то! Прежде чем написать какую-то ерунду, которая достала уже всех артистов, лучше бы проверяли информацию», — цитирует ее Абзац.
Женщина добавила, что Александр чувствует себя хорошо. В половине второго ночи он вернулся со съемок и сегодня уходит еще на одну. Супруга не понимает, зачем о ее муже публикуют недостоверную информацию.
Напомним, Telegram-канал Mash писал, что 20 лет назад у Буйнова якобы выявили рак, от которого артисту не удалось полностью избавиться. Накануне, сообщал источник, его вновь госпитализировали из-за рецидива болезни.
Ранее сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказала о том, почему певец Александр Буйнов назвал себя «подкаблучником» в браке.