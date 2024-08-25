«Старая болячка»: 74-летний певец Александр Буйнов рассказал о неизлечимом недуге

74-летний певец Александр Буйнов посетил международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» и рассказал о своем здоровье. В разговоре с журналистами экс-участник ВИА «Веселые ребята» признался, что получил травму ноги, которая сильно отразилась на его состоянии, передает NEWS.ru.

На мероприятии многие заметили, что Александр Буйнов прихрамывает на одну ногу. Певец объяснил, что его давно мучают травмы голеностопа и колена, полученные во время занятия спортом. Артист добавил, что этот недуг уже не вылечить.

«Старая болячка. Я не то, чтобы интенсивно спортом занимался. Но, по крайней мере, занимаюсь до сих пор. Сейчас говорят: бегать вредно, говорят, лучше ходить. Я вот повредил себе голеностоп, колено. Это мелочи. Я думаю, что это со мной уже, — поделился Александр Буйнов.

Ранее сообщалось о том, что 73-летний певец Олег Газманов признался, что ежедневно тренируется, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Артист отметил, что уделяет много времени внешнему виду, поскольку не может выйти на сцену плохо подготовленным.