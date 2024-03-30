«Я заставила себя»: Анастасия Волочкова отказалась от любимых пельменей ради фигуры

48-летняя Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности. Балерина рассказала подписчикам в соцсетях, что благодаря жесткой диете она наконец-то добилась фигуры мечты.

Чтобы держать себя в форме, танцовщица регулярно занимается спортом и терпит серьезные ограничения в питании.

«Секрет стройности прост. Много физической нагрузки. И очень мало еды в рационе. Например, утром два вареных яйца всмятку, а вечером зеленый салатик. Или утром легкий пустой острый овощной супчик или бульон, а вечером два яйца», – поделилась экс-прима Большого театра.

Волочкова подчеркнула, что привыкла к различным диетам еще с детства, когда только поступила в балетную академию.

«Я силой воли заставила себя не испытывать чувства голода. А раньше так любила мамины пельмени и торты», – добавила Анастасия.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев перенес свой концерт в Карелии после теракта в «Крокусе». Певец должен был выступить перед публикой 24 марта.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Несколько вооруженных лиц открыли стрельбу по мирным гражданам и подожгли здание. Владелец концертного зала отметил, что от «Крокуса» почти ничего не осталось.