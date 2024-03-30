Сергей Лазарев объявил о переносе концерта в Карелии в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Певец Сергей Лазарев заявил, что его концерт, который должен был пройти в Кондопоге в Карелии 24 марта, переносится на другую дату. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

«Друзья, концерт, который должен был пройти в Кондопоге 24 марта, переносится на 8 мая!» — написал Сергей Лазарев.

Кроме того, певец подчеркнул, что все приобретенные билеты действительны и поблагодарил поклонников за понимание.

Напомним, недавно Сергей Лазарев признался, что ему необходима «перезагрузка», чтобы «прийти в себя» после трагических событий в «Крокус Сити Холле». Однако артист отметил, что не будет приостанавливать гастрольную деятельность.

Так, певец планирует снова давать концерты начиная с 20 апреля. При этом Сергей Лазарев добавил, что выступления будут проходить с усилением охраны.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее мы писали о том, что певица Ирина Дубцова, объявившая о паузе в карьере после теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала, когда вернется к концертам.