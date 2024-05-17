«Я заплакала»: певица Бьянка рассказала о резком наборе веса

38-летняя певица Бьянка призналась, что планирует похудеть до 55 килограммов. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу шоу «Утро. ТНТ».

В новом выпуске передачи певица вспомнила, как поправилась до 90 килограммов. Бьянка избавилась от лишнего веса за 6 месяцев. Сейчас она весит 59 килограммов, однако артистка мечтает еще похудеть.

«Я поехала на Бали, во Вьетнам, Пхукет, а там все так вкусно и все так дешево! И я подумала, ну раз я на отдыхе, то можно все кушать», — вспомнила знаменитость.

Артистка добавила, что на Бали было слишком жарко, поэтому она не занималась спортом. Ситуация Бьянки оказалась критичной. Несмотря на старания, вес не уходил, и певице пришлось обратиться к эндокринологу.

«Когда я встала на весы и поняла, что вешу девяносто — я заплакала», — высказалась Бьянка.

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