«На старости лет»: Дибров освоил новую профессию после перенесенного инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров освоил профессию портного после перенесенного инсульта. Об этом сообщает The Voice.

4 года назад Дибров был госпитализирован с инсультом. Телеведущий сумел восстановиться после недуга при помощи нового увлечения. Врачи настояли на том, чтобы он развивал мелкую моторику. Тогда он освоил профессию портного.

«Вот на старости лет сижу шью. Я сам и дарю жене дорогие наряды. Не хватало в кустарное одевать», — рассказал Дибров.

Телеведущий отметил, что не берет заказов. Более того, он считает себя плохим портным.

Дмитрий добавил, что здоровый образ жизни также помог ему восстановиться после инсульта. Он бросил пить, курить и занялся спортом.

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