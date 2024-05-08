«Чувствую себя легче»: Бьянка объяснила, почему отказывалась от концертов

Певица Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, назвала причину, по которой отказывалась от концертов. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Как призналась исполнительница, она неоднократно отказывалась от концертов из-за панических атак. Знаменитость уточнила, что ее состояние также негативно отразилось и на ее других делах. По ее словам, облегчение пришло к ней только после похудения.

«Но в том, что я похудевшая, чувствую себя намного легче и уверенней, — факт», — поделилась артистка.

Ранее Бьянка призналась, что сделала пластическую операцию за 3 миллиона рублей. Артистка отметила, что похудела на 32 килограмма, вследствие чего ее кожа обвисла, и пришлось делать абдоминопластику, чтобы скорректировать внешний вид живота.

Также Бьянка призналась, что планирует сделать подтяжку лица.