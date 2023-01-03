«Я за профессионализм»: Иосиф Пригожин выступил с требованием запретить артистам петь под фонограмму

Иосиф Пригожин в новом интервью с радиостанцией «Говорит Москва» высказался по поводу звезд, использующих на своих выступлениях фонограмму. По его словам, нужно бороться за чистоту жанра и запретить артистам петь под студийную запись.

Пригожин заявил, что подобные меры должны быть приняты по всему миру, ведь пока это сделали только власти Киргизии. По его мнению, артист – это профессия. И певцы с музыкантами должны честно выполнять свою работу. В противной случае, будет возникать конкуренция между реальными талантами и созданными при помощи автотюна.

«Вы же не хотите, чтобы хирург вас оперировал пластиковыми ножами и был бы случайным человеком, а не профессионалом. Я за профессионализм в любой отрасли, считаю, что необходимо бороться за чистоту жанра», — объявил Иосиф Пригожин в эфире.

К слову, ранее Лолита Милявская заявила, что часто прибегает к помощи фонограммы и не скрывает этого. Певица сообщила, что многие отечественные звезды поют не сами, но им стыдно это признать. Также недавно был раскрыт многолетний обман, связанный с Софией Ротару. Оказалось, что она выходит под студийную запись на сцену же более 50-ти лет.