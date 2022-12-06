«Это не секрет»: Лолита заявила, что поет не сама

Исполнительница Лолита активно участвует в съемках различных шоу, в том числе приуроченных к новогодним праздникам. Певица говорит, что это тяжелый труд, но она справляется благодаря… фонограмме.

Зрители смогут увидеть артистку на традиционном новогоднем «огоньке». Лолита рассказала, что на съемках пела не сама. Она и другие звезды выступали под фонограмму.

По словам знаменитости, попадать губами в текст очень сложно. В таких случаях Лолита всегда волнуется перед выходом на сцену и даже молится.

«Обычно говорю: «Господи, помоги, чтоб связки звучали и репризы были». Сегодня я выходила и говорила: «Господи, помоги попасть в фанеру». С этим сложно, это съемочный концерт, и он должен звучать. При таком количестве артистов это никакой не секрет, что здесь используется полная фонограмма, иначе каждый из нас не уместил бы свои коллективы и не хватило бы времени на настройку звука», – поделилась певица в беседе с 5-tv.ru.

При этом исполнительница уверяет, что на своих концертах полностью отдается зрителю. Любители творчества артистки могут услышать живой звук.

«Я честно говорю, а те, кто ходит ко мне на концерты, они знают — живьем можно там послушать», — добавила Милявская.

Ранее мы писали о том, что Лолита раскрыла связь с молодым артистом, который младше нее почти на 34 года!