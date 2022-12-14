София Ротару 50 лет врала народу и пела под фонограмму

София Ротару сейчас постоянно подвергается критике. И не на пустом месте. Как и многие артисты-эмигранты, певица стала поливать Россию и ее население грязью, несмотря на то, что именно здесь набрала свою популярность и заработала состояние. Теперь выяснилось, что люди на протяжении полувека ходили на концерты и платили деньги, чтобы послушать Ротару под фонограмму.

Артистка стала рекордсменом по обману поклонников. 50 лет София Ротару водила за нос свою аудиторию. Еще с 1973 года певица не выступает на своих концертах вживую. Она лишь открывает рот под студийную запись. Узнав об этом, ее поклонники еще больше разочаровались в своем кумире и теперь чувствуют себя обманутыми.

Иосиф Кобзон заявлял, что ни один артист, кроме Ротару, себе не позволял так часто использовать фонограмму на выступлениях. Дело в том, что в погоне за гонорарами певица угробила свои связки. Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко буквально эксплуатировал талант жены, заставляя ее постоянно работать.

«Жажда денег сгубила великолепную певицу», - считает открывший ее композитор Евгений Дога.

Ранее в многолетнем обмане призналась и Лолита Милявская. Она рассказала, что часто поет под фонограмму.