«Я выживу»: похоронившая сына Ирина Понаровская объявила о возвращении на сцену

Похоронившая сына Ирина Понаровская сделала заявление о возвращении на сцену.

Артистка впервые вышла на связь после семейной трагедии. Ирина Витальевна призналась, что ей было трудно смириться с потерей своего 39-летнего наследника Энтони Родд, но она справилась.

По словам Понаровской, за все время ее молчания после смерти сына она стала сильнее, так как пришлось взять себя в руки ради родных и близких для нее людей. Кроме того, певица приняла решение возобновить свою карьеру после небольшой паузы.

«Как бы ни била меня жизнь порой, не давая сил подняться... Какие бы испытания ни ждали меня впереди... Я выживу... Я научилась выживать! Я снова выхожу на сцену... Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам! Люблю вас!!!» — обратилась к поклонникам Ирина Витальевна в личном блоге.

Напомним, что Энтони нашли мертвым в ванной комнате в сентябре этого года. Его супруга сразу же вызвала бригаду скорой помощи, однако спасти его не удалось. После случившейся трагедии Понаровская отменила все свои концерты, а на похоронах и вовсе отказалась как-то комментировать смерть родного сына.

Ранее мы писали о том, что вернувшаяся к работе после смерти сына Ирина Понаровская вдвое повысила гонорар.

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