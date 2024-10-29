Гуф не стал отменять зарубежные концерты после установки электронного браслета

Известный рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) после драки в банном комплексе не стал отменять концерты по РФ и за границей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

45-летний музыкант, которому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, 16 ноября собирается дать концерт в Ереване, там он намерен выйти на сцену с Sevak и Xcho.

Уточняется, что артист не убрал спиртное из райдера после задержания — в требованиях Долматова есть водка, виски, коньяк, черная и красная икра. Также известно, что на ноябрь у исполнителя много свободных дат для корпоративов. За 40-45 минут Долматов получает 6 млн рублей, уточнили в Life.

Напомним, конфликт с участием Гуфа начался с того, что музыкант в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковной Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально артист снял баню на два часа и оплатил их, но позже попросил продлить на три часа. Помимо этого, Долматов требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, артист отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил правоохранителя. В результате против рэпера возбудили дела по статьям о мелком хулиганстве и грабеже с применением насилия.

Ранее блогерша Айза попросила помочь Гуфу.