Вернувшаяся к работе после смерти сына Ирина Понаровская вдвое повысила гонорар

Певица Ирина Понаровская решила прервать траур и вернуться на сцену. Причем после смерти сына артистка стала просить за выступление вдвое больше денег. Об этом сообщает Kp.ru.

1 ноября Понаровская дала понять поклонникам, что возвращается к работе. Ее представитель заявил, что возобновление концертов пойдет ей на пользу, так как она сможет отвлечься от своего горя. Как отметили СМИ, время Ирина выбрала крайне удачное, так как именно с последнего месяца ноября идет бронь артистов на новогодние корпоративы.

По данным издания, раньше Понаровская брала за выступление около миллиона рублей. Теперь же ценник на концерт стартует от 1,5-2 миллионов рублей. При этом гонорар не фиксированный. Он обсуждается с каждым заказчиком индивидуально. Кроме того, Ирина не готова браться за все мероприятия, поэтому будет соглашаться выборочно.

Напомним, что сын артистки Энтони скончался в конце сентября в возрасте 39-ти лет. Его нашли уже мертвым в ванной в собственной квартире. Жена вызвала бригаду скоро помощи, но медики не смогли реанимировать мужчину. Энтони был единственным наследником Понаровской.

Ранее Елена Проклова, которая потеряла троих детей, дала совет похоронившей сына Ирине Понаровской.