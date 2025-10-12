«Я выросла как актриса»: Ксения Бородина высказалась о съемках в кино и главной роли

Ксения Бородина заявила, что «выросла» как актриса и поделилась эмоциями после съемок фильма.

Телеведущая рассказала поклонникам о завершении работы над фильмом, в котором она исполнила одну из ролей. Ксения призналась, что проект стал для нее настоящей школой актерского мастерства.

По словам Бородиной, съемочный процесс длился около полутора месяцев и проходил в интенсивном режиме. Каждый день был наполнен репетициями, дублями, обсуждениями сцен и взаимодействием с большой профессиональной командой.

«Андрей Малай и Аксинья, хочу сказать, что работа с вами стала для меня важным этапом роста как актрисы. Спасибо за ценные советы и поддержку на этом пути. Алексей Чадов, твой профессионализм и целеустремленность сделали наше партнерство на экране таким запоминающимся. Я очень ценила твою поддержку и вдохновение. Всех благодарю за этот ценный опыт! Теперь ждем премьеру! Скорее всего, фильм выйдет весной», — написала Ксения в личном блоге.

Фанаты подчеркнули, чтоо Бородина выглядит уверенно и гармонично в любой роли — будь то ведущая, актриса или блогер.

Сама Ксения признается, что во время съемок многому научилась и почувствовала себя по-настоящему частью актерской команды. По ее словам, процесс помог ей раскрыть новые стороны своей личности и попробовать себя в непривычном, но захватывающем амплуа.

«Я правда выросла как актриса. Это был колоссальный опыт — и профессиональный, и личный. Я даже немного скучаю по этим трудовым будням, по людям, с которыми мы работали плечом к плечу», — добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина раскрыла свое отношение к здоровому образу жизни.

Также сообщалось, что Николай Сердюков поскандалил с Бородиной, выставившей его в не лучшем свете.