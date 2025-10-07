«Я все время отекшая»: Ксения Бородина раскрыла свое отношение к здоровому образу жизни

Ксения Бородина развенчала один из самых распространенных мифов о здоровом образе жизни. В личном блоге звезда реалити-шоу «Дом-2» заявила, что отекает при употреблении двух литров воды в день.

Телеведущая высказалась против совета сторонников ЗОЖа ежедневно выпивать не менее двух литров воды. Ксения Бородина назвала подобные рекомендации ерундой, поскольку на собственном опыте убедилась, что такое количество жидкости – перебор.

«Все ЗОЖники кричат, что обязательно нужно пить два литра в день. Это все полная ерунда, потому что, если я выпиваю два литра в день, делаю это две недели, три недели, месяц… Я все время отекшая. То есть моему организму такое количество воды не нужно», — заявила бывшая ведущая «Дома-2».

По словам знаменитости, чрезмерное потребление воды не только вызывает отеки, но и мешает нормально жить. Ксения Бородина объяснила: со временем организм «привыкает» к большим объемам жидкости, и человек больше «не принадлежит себе». Однако телеведущая призналась: в ее случае этого не произошло.

«Просто себе уже не принадлежишь — ты какой-то туалетный утенок, который вечно должен там существовать», — заключила Ксения Бородина.

Ранее Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со сном: «Уже иголки на ночь ставила, и все равно какой-то стресс».