«Как дурачок, и с рожей такой тупой»: Сердюков поскандалил с Бородиной, выставившей его в не лучшем свете

Телеведущая Ксения Бородина поругалась с мужем Николаем Сердюковым. Блогер высказал недовольства жене в связи с тем, что она выставила видео без его согласия. В ролике, по мнению мужчины, супруга показала его глупым.

Скандал в звездной паре возник из-за ролика, в котором Сердюков сделал ошибку в слове. Дочь Бородиной спросила у него, как правильно: крема или кремы? Николай ответил неверно, после чего Ксения указала ему на это. В видео блогер спокойно отреагировал на поступок супруги, но уже после у них состоялся серьезный разговор.

Телеведущая призналась, что дома Николай стал ругаться на нее. Дело в том, что ему не понравилось, каким его выставила Ксения. По мнению блогера, поклонники Бородиной увидели его в не лучшем свете. При этом он согласовывает все публикации с ней.

«Я один раз что-то выставил, и Ксюша сказала: „Ты чего выставил без моего согласия? Я там себе не нравлюсь“. Вон Ксюха выставила по поводу „кремы“ или „крема“: вот такая „буханка“ в окне, коротенькая футболка, как дурачок, и с рожей с такой тупой. Спасибо! Кремы, зай! Ты у нас все знаешь, молодец!» — пожаловался Сердюков.

Отметим, что Николая сильно задевает хейт в соцсетях. Он часто отвечает недоброжелателям в Интернете, и то же делает его жена Ксения.

Ранее Николай Сердюков разозлился из-за вопроса о жизни и отдыхе за счет жены.