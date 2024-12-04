«Я выбираю здоровье»: Анастасия Костенко вышла на связь после скандала с Мизулиной

Анастасия Костенко заявила, что занимается здоровьем после скандала с Екатериной Мизулиной. Модель вышла на связь после неудачного высказывания.

Анастасия Костенко угодила в скандал, неаккуратно высказавшись о бойцах, находящихся в зоне СВО. Россияне раскритиковали модель, а Мизулина попросила устроить ей проверку. Анастасия призналась, что переживала хейт в Дубае, где проходили соревнования дочек по гимнастике. По словам знаменитости, она провела «прекрасные дни, несмотря на отвлекающие обстоятельства». При этом Костенко намекнула на проблемы со здоровьем, которые пытается уладить.

«Самая главная цель достигнута — жить сегодняшнюю жизнь — вот что я сделала. Не успела фиксировать моменты. К слову, у меня лично нет фото из Дубая за эту неделю. Самая моя главная задача — здоровье. Я выбираю его», — высказалась знаменитость.

Ранее адвокат Тимур Харди заявил, что Костенко могут оштрафовать за дискредитацию ВС РФ. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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