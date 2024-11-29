«Теперь как своошник»: адвокат рассказал, грозит ли Костенко статья о дискредитации ВС РФ за сравнение брата
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Анастасия Костенко, супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова, попала в скандальную ситуацию. Она сравнила брата, которому сделали пластическую операцию, с бойцом СВО. Пользователи Сети возмутились словам знаменитости и попросили привлечь ее к ответственности. Сайт «Страсти» решил выяснить, что грозит модели, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
Костенко опубликовала в Сети ролик, в котором заявила, что «теперь брат выглядит, как своошник». По мнению адвоката, супруга Дмитрия Тарасова вряд ли действовала с целью оскорбить российских военнослужащих, хоть ее словам и была дана негативная оценка в комментариях.
В Российской Федерации предусмотрена ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. За совершение таких действий российское законодательство предусматривает уголовную ответственность по статье 280.3 УК РФ до пяти лет лишения свободы. Но здесь ключевой пункт — «совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года». Поэтому Тарасовой-Костенко уголовная ответственность не грозит.
Тимур Харди
адвокат
Тем не менее Костенко могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о штрафе на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
Но вот получить административный штраф она вполне может. В КоАП РФ есть статья 20.3.3. В соответствии с данной статьей предусматривается наложение в случае совершения правонарушения административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Теперь многое будет зависеть от того, сумеет ли Тарасова-Костенко доказать, что не имела умысла порочить честь защитников Родины.
Тимур Харди
адвокат
Ранее сообщалось, что брат Анапстасии Костенко сделал пластическую операцию в клинике скандально известного врача Тимура Хайдарова. Модель рассказала об этом в своем блоге.