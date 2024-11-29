«Теперь как своошник»: адвокат рассказал, грозит ли Костенко статья о дискредитации ВС РФ за сравнение брата

Анастасия Костенко, супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова, попала в скандальную ситуацию. Она сравнила брата, которому сделали пластическую операцию, с бойцом СВО. Пользователи Сети возмутились словам знаменитости и попросили привлечь ее к ответственности. Сайт «Страсти» решил выяснить, что грозит модели, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

Костенко опубликовала в Сети ролик, в котором заявила, что «теперь брат выглядит, как своошник». По мнению адвоката, супруга Дмитрия Тарасова вряд ли действовала с целью оскорбить российских военнослужащих, хоть ее словам и была дана негативная оценка в комментариях.