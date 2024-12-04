Двойник Владимира Жириновского стал штурмовиком на СВО

Двойник Владимира Жириновского Виктор Беломестнов стал штурмовиком на СВО. Сейчас он участвует в боях под Часовым Яром. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, пародист взял позывной Помреж. Он находится в составе батальона «Скиф», который принимал участие в освобождении Бахмута. Виктор получил две награды: «Участник битвы за Бахмут», «За взятие Бахмута».

Ранее служащего в зоне СВО мужа Елены Блиновской перевели в тыл ремонтировать дроны. Подробности читайте в этой новости.

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