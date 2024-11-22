«Я встретила его, когда мне было 18»: разведенная Вера Брежнева намекнула на новый роман

Певица Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе. Артистка поделилась откровением в соцсети.

В личном блоге Вера анонсировала выход новой песни, показав фрагмент клипа. Музыкальная новинка посвящена любовной теме и рассказывает историю отношений Брежневой с избранником. По словам певицы, она познакомилась с мужчиной, будучи 18-летней. Спустя годы они вновь встретились, и с того момента ее «любовь росла».

«Впервые я встретила его, когда мне было 18. Мы только встретились, и я ушла. Затем встретились снова и даже жили вместе несколько месяцев. Но, как иногда случается, что-то не сработало… Он ждал меня… Я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем», — высказалась Вера.

Отметим, что Брежнева не стала раскрывать личность возлюбленного.

Ранее Константин Меладзе намекнул, кто стал инициатором в разводе с Брежневой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что солист «Иванушек» Кирилл Туриченко сыграл свадьбу с возлюбленной Дарьей.