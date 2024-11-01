«Любовь короче, чем жизнь»: Меладзе намекнул, кто стал инициатором в разводе с Брежневой

Композитор Константин Меладзе написал песню о разводе с Верой Брежневой. Меладзе представил музыкальную новинку в соцсети.

1 ноября Константин и Валерий Меладзе опубликовали в личных блогах фрагмент трека «Зима близко». Музыку и слова композиции написал Константин. В тексте песни он рассказал, что творилось у него в душе после развода с женой. Также Меладзе намекнул, что стал инициатором расставания. При этом он по-прежнему не комментирует расторжение брака с певицей.

«Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что если нет? Мир так устроен, что любовь короче, чем жизнь» — звучат слова композиции.

Примечательно, что Брежнева оценила новинку от братьев, оставив под публикацией смайлик в виде сердечка.

Ранее Альбина Джанабаева намекнула, что Веру Брежневу вычеркнули из семьи Меладзе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 24-летняя фигуристка Евгения Медведева рассталась с Дмитрием Чигиревым.