Танцевали с невестой под песню Баскова и Алсу: солист «Иванушек» сыграл свадьбу с возлюбленной

41-летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко женился на возлюбленной Дарье Тарасовой. Видео и фото с торжества опубликовано в социальных сетях молодожен.

Невеста выбрала для торжества роскошное платье с пышной юбкой и длинную фату. Во время танца она уже была в элегантном и удобном наряде. Жених надел белый пиджак и черные брюки.

Молодожены танцевали под песню, которую исполнили Алсу и Николай Басков. На мероприятии также побывали Андрей Григорьев-Апполонов, Стас Костюшкин и другие знаменитости.

Кирилл Туриченко — музыкант, певец и актер родом с Одессы. Выступает в составе группы с 2013 года. Он пришел в коллектив на место Олега Яковлева.

Ранее артист признался, что еще будучи подростком, подрабатывал на автомойке. При этом, по словам певца, у него был хороший доход.

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