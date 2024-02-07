«Я всегда рядом»: Татьяна Навка публично обратилась к мужу Заворотнюк в честь его 53-летия

Татьяна Навка приняла решение открыто поддержать мужа Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог фигуристки.

Петр Чернышев отметил 53-летие. В честь этого события Татьяна Навка публично обратилась к коллеге.

Олимпийская чемпионка заявила, что Петр для нее не просто партнер, но и близкий друг, соратник. Навка пожелала спортсмену здоровья, благополучия и счастья. Также она выразила надежду на то, что главная мечта Петра обязательно сбудется.

«Желаю, чтобы твоя самая заветная мечта обязательно исполнилась. Я всегда рядом, спасибо, что ты есть», — заявила Татьяна.

Ранее мы писали о том, что младшая сестра Татьяны Навки год скрывала новость о рождении второго ребенка. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что бизнес-империя мужа Елены Блиновской разрушена из-за долгов.