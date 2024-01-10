Младшая сестра Татьяны Навки тайно родила сына

Младшая сестра Татьяны Навки год скрывала новость о рождении второго ребенка. Об этом сообщает издание The Voice.

В семье Татьяны произошло радостное событие: ее сестра Наталья стала мамой во второй раз. Родственница фигуристки родила мальчика. Правда, племянник Навки появился на свет год назад. Все это время звездная семья скрывала рождение ребенка.

Наталья рассекретила новость в личном блоге в начале 2024 года. Она поделилась снимком сына в день его рождения. «Вы видели самого счастливого человека на свете? Это я», — написала сестра Татьяны.

Напомним, что Наталья состоит в браке и имеет старшую дочь.

Сестра фигуристки далека от сферы шоу-бизнеса и ведет уединенный образ жизни. Несмотря на это, Наталья не пропускает ни одной премьеры шоу Татьяны.

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