Младшая сестра Татьяны Навки тайно родила сына
Младшая сестра Татьяны Навки год скрывала новость о рождении второго ребенка.
© Starface.ru
Младшая сестра Татьяны Навки год скрывала новость о рождении второго ребенка. Об этом сообщает издание The Voice.
В семье Татьяны произошло радостное событие: ее сестра Наталья стала мамой во второй раз. Родственница фигуристки родила мальчика. Правда, племянник Навки появился на свет год назад. Все это время звездная семья скрывала рождение ребенка.
Наталья рассекретила новость в личном блоге в начале 2024 года. Она поделилась снимком сына в день его рождения. «Вы видели самого счастливого человека на свете? Это я», — написала сестра Татьяны.
Напомним, что Наталья состоит в браке и имеет старшую дочь.
Сестра фигуристки далека от сферы шоу-бизнеса и ведет уединенный образ жизни. Несмотря на это, Наталья не пропускает ни одной премьеры шоу Татьяны.
Ранее фигуристка Татьяна Навка заявила, что в браке с Дмитрием Песковым не обходится без обид. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что экс-избранник Ани Лорак назвал виновного в расставании с женой.