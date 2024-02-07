SHOT: бизнес-империя мужа Елены Блиновской разрушена из-за долгов

Бизнес-империя мужа Елены Блиновской разрушена из-за долгов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у Алексея Блиновского было 12 фирм. На сегодняшний день 3 из них находятся в стадии ликвидации. Не так давно потерпела крушение его IT-компания. Сообщается, что фирма имела долг в 2,3 млн рублей. Также в процессе ликвидации предприятие по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура».

Супруг Елены лишается бизнесов, следуя к банкротству из-за проблем с семейными счетами. Ни блогерша, ни ее муж не могут выплатить внушительный долг. Всего у пары арестовано активов на 64 млрд рублей.

Ранее налоговая предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской. Елена оспаривает решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Подробности смотрите в этой статье.

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