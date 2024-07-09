«Я все время трачу»: Киркоров сообщил о новой покупке почти за миллион рублей

По словам музыканта, в последнее время он начал активно коллекционировать произведения искусства.

«Я все время трачу, трачу, трачу. Я говорю — вот кто бы пришел и сказал: «На!». Все говорят: «Дай. Забирай“. <…> На искусство, конечно, сейчас я что-то запал больше, чем на одежду», — высказался певец.

Исполнитель рассказал, что недавно приобрел скульптуру от Дарьи Русских за 890 тысяч рублей. Он также уточнил, что ему нравятся работы современных творцов, а не модный винтаж и антиквариат.

«Это же попахивает какой-то стариной, энергетикой… Поди знай, где это висело, какой энергетикой обладало. А я в это очень верю», — заявил артист.

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