«Обречен на провал»: Киркоров проигнорировал новый иск Успенской

Филипп Киркоров проигнорировал очередной иск певицы Любови Успенской. Об этом рассказал адвокат артиста Александр Добровинский.

Защитник короля поп-эстрады пояснил, что артист не обращался к нему по поводу иска.

«Впрочем, как мне кажется, иск вокруг слова „попрошайка“ обречен на провал в связи с последними новостями», — цитирует адвоката Kp.ru.

Еще недавно адвокат звезды шансона, напомнил Добровинский, просила компенсацию для себя и своей клиентки из-за интервью Лауре Джугелии. Он считает, что скандал возник на ровном месте.

Скандал между артистами начался с того, что Любовь Успенская в одном из интервью назвала Филиппа Киркорова «женоненавистником». Тогда певец заявил, что коллега опорочила его честь и достоинство, и подал на нее в суд с требованием взыскать 10 млн рублей, назвав «попрошайкой», заявив, что артистка выпрашивала у него дорогие вещи.

8 июня стало известно, что Любовь Успенская подала иск в суд на Филиппа Киркорова из-за слов певца о «попрошайке» в ее адрес. Исполнительница хита «Кабриолет» потребовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации.

Ранее звездный юрист Анжелика Браилко прокомментировала громкий судебный процесс в разговоре с порталом «Страсти». По ее словам, размер компенсации за моральный вред может быть снижен в 2−3 раза.