Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о Жанне Фриске в день 50-летия певицы

8 июля этого года певице Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. Экс-солистка группы «Блестящие» ушла из жизни девять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. Родные, друзья и коллеги почтили память артистки. Певец Филипп Киркоров поделился в личном блоге редким фото с Жанной Фриске.

Жанна Фриске была одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса, она построила успешную карьеру на сцене и снялась в кино. В 2013 году певица стала мамой — у певицы и ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева, родился сын Платон. Спустя какое-то время после рождения ребенка артистке диагностировали рак мозга.

В день рождения экс-солистки «Блестящих» ее близкие поделились воспоминаниями о ней. Филипп Киркоров также не остался в стороне и опубликовал в соцсети совместный снимок с Жанной Фриске. На кадре артисты запечатлены на сцене. Певица предстала на фото в эффектном серебристом платье. Она положила руку на плечо коллеги, а тот обнял ее за талию.

«Жанна», — лаконично подписал публикацию Филипп Киркоров, добавив эмодзи в виде фиолетового сердца.

Примечательно, что именно певец в некотором смысле помог Жанне Фриске начать карьеру в шоу-бизнесе. Еще до группы «Блестящие» будущая звезда снялась в клипе Филиппа Киркорова на песню «Килиманджаро».

«Она тогда еще не была певицей, начинала свой путь как танцовщица и модель. А дальше были „Блестящие“ и сольная карьера, ее невероятный взлет», — рассказывала певица Анна Калашникова, которая впервые увидела Жанну Фриске в клипе артиста.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Артистке диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее мы писали о том, что стилист Влад Лисовец показал редкие кадры с Жанной Фриске с кассеты, пролежавшей 30 лет.