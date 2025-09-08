«Я все еще хожу»: Бари Алибасов прокомментировал новости об ухудшении здоровья

Бари Алибасов обратился к медикам за помощью из-за нестерпимой головной боли. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, продюсеру выписано лечение, подобрано питание и рекомендована диета, исключающая алкоголь. Если он ослушается врачей, то это может грозить слепотой, инфарктом или инсультом, с подозрением на который Алибасова уже госпитализировали в 2024-м.

В беседе с журналистами продюсер прокомментировал новости об ухудшении здоровья.

«Все хорошо, здоровье хорошее, мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я все еще хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь» — сообщил Алибасов.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что у его жены Арины нет глаза из-за ошибки врачей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Маргарита Симоньян готовится к операции на груди.