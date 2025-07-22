«Думал, такое может быть только в Африке»: Бари Алибасов-младший рассказал об ослепшей жене

Бари Алибасов-младший рассказал, что у его жены Арины нет глаза из-за ошибки врачей. Девушке могут поставить искусственный глаз, но вероятность, что он приживется, небольшая.

Подробностями сын продюсера поделился с Teleprogramma.org.

«У жены нету глазика из-за ошибки нижегородских хирургов. Глазик может быть, но только теперь искусственный. Приживется ли он, вероятность только 20-30 процентов», - сказал собеседник издания.

Алибасов-младший отметил, что случившееся – не халатность, а преднамеренные действия. Его жена наблюдалась в клинике во время беременности. С детства у девушки была слабая сетчатка глаз, из-за этого рожать самостоятельно ей не советовали, только путем кесарева.

«А я хотел, чтобы она рожала только сама, только естественно. Глазом не хотелось рисковать, поэтому я отправил ее в клинику. К родам ее допустили. Получается, ей специально дали заключение, чтобы сетчатка порвалась, и она потом пришла на операцию по ее восстановлению», - сказал Алибасов.

По его словам, на операции по восстановлению клетчатки забыли расходные материалы. Теперь Арине продают новую операцию, утверждает он, извинений от клиники не последовало.

«Я думал, такое может быть только где-то в Африке. В Москве бы этих людей давно пересажали бы!» — заключил Бари.

Арина – десятая жена Алибасова-младшего. У пары есть дочь Эмма.

Ранее адвокат Арины Юлия Вербицкая-Линник сообщала, что девушка обратилась в полицию.