Маргарита Симоньян рассказала о тяжелом заболевании и операции на груди. Журналистка поделилась откровением в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В новом интервью Маргарита сообщила, что у нее выявили тяжелую болезнь. Она не стала называть диагноз, но уточнила, что ей предстоит операция на груди в начале сентября. По словам журналистки, ей было важно рассказать правду, чтобы потом не читать слухи.

«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом… Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами», — заявила Симоньян.

Маргарита пришла на съемки в костюме, к которому был прикреплен орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Рассуждая о подвиге девушек из «Молодой гвардии», она затронула тему предстоящей операции.

«Когда мы вспоминаем девочек из «Молодой гвардии», которые знали, что им отрежут грудь на живую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями… Они все равно шли на это…Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда», — высказалась она.

Ранее Маргарита Симоньян ответила на слухи об улучшении состояния Тиграна Кеосаяна в коме. Подробности читайте в этой новости.