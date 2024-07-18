«Я влюбился сразу»: Митя Фомин об отношениях с Витой Чиковани

Митя Фомин признался, что влюбился в блогершу Виолетту Чиковани. Так сообщает 78.ru.

Звезды появились вместе в Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи», устроив настоящий перформанс перед журналистами и коллегами по сцене. Артист вышел на дорожку не один, а с Чиковани на руках. Такой яркий выход подогрел слухи о их бурном романе.

Фомин же объяснил, что у них с Витой сложились теплые отношения, которые переросли во взаимную любовь, существующую только в рамках их совместного творчества.

«Вита очень легкий, лучезарный человек… Я влюбился сразу, совершенно бешеная энергетика. У нас случился творческий мэтч, пока без личностных историй. Но это пока…», — подчеркнул бывший солист группы Hi-Fi.

Однако певец признался, что уже давно бы позвал коллегу на романтическое свидание, если бы ее сердце не было занято. Данное заявление обрадовало Виту, ведь она испытывает взаимную симпатию к артисту, несмотря на наличие жениха.

Кроме того, артисты также заявили, что их можно называть «звездами хайпа», ведь они могут превзойти молодых артистов и блогеров.

Напомним, что недавно Митя Фомин потратил 30 млн рублей на ремонт двухэтажных апартаментов в Москве.

А на днях артист также прокомментировал развод Алсу с Яном Абрамовым.