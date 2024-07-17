«Эквивалентно стоимости готовой квартиры»: сколько Митя Фомин потратил на ремонт двухэтажных апартаментов

Певец Митя Фомин рассказал, сколько потратил на ремонт в квартире в центре Москвы. Оказалось, что ему потребовалось 30 миллионов рублей, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Больше 10-ти лет назад артист купил недвижимость в столице. Он стал владельцем двухуровневых апартаментов на Фрунзенской набережной, стоимость которых может быть около 80−90 миллионов рублей. На протяжении двух последних лет Митя занимался ремонтом и, наконец, недавно завершил его.

По мнению риэлтора Юрия Паршикова, Фомин отдал немалую сумму, чтобы создать дом своей мечты. За эти деньги можно было бы купить новую квартиру.

«Если не брать во внимание снятие плиты между этажами, а просто акцентироваться на ремонт, его стоимость не менее 30 миллионов рублей, что почти эквивалентно стоимости готовой квартиры», — заявил эксперт.

К слову, сам Митя отказался называть точную стоимость ремонта, так как не захотел расстраиваться.

Ранее Митю Фомина заметили на публике с неизвестной спутницей.