«Самая романтичная пара»: Митя Фомин разоткровенничался о разводе Алсу и Яна Абрамова

Певца Митю Фомина расстроили сообщения о разводе артистки Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Он признался, что те казались самой романтичной парой.

Комментарием о громком разводе этого года Фомин поделился с сайтом Kp.ru. Исполнитель признался: ему жаль, что Алсу и Ян расстаются.

«Мне казалось, что это одна из самых влюбленных и романтических пар на нашем небосводе», - разоткровенничался Фомин и добавил фразу «ничто не вечно под Луной».

Комментируя попадающую в СМИ информацию о бракоразводном процессе, Фомин указал: «Если люди хотят, чтобы об этом узнали, значит, мы узнаем».

Он добавил, что слухи «разносятся со скоростью света» и часто это происходит вопреки желаниям.

Напомним, 41-летняя Алсу подала иск о разводе после 18 лет брака. Появились слухи о связи Абрамова с бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Пользователи Сети обратили внимание на то, что девушки похожи внешне и одинаково ведут соцсети.