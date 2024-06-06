«Я владею любой информацией»: Виталий Бородин сообщил об агентуре в шоу-бизнесе

Глава ФПБК Виталий Бородин признался, что его организация благодаря агентуре обладает информацией о каждом представителе шоу-бизнеса. Его слова приводит Regnum.

«Конечно, по шоу-бизнесу я владею информацией любой. По любому артисту. По любому блогеру», - заявил Бородин.

Активист уточнил, что перед написанием какого-либо обращения в ФПБК анализируют информацию, после чего принимают решение о его отправке.

Кроме того, Бородин поделился мнением о доносах. Глава ФПБК считает, что получаемая от сознательных граждан информация может предотвратить преступление. Он добавил, что именно доносы позволили раскрыть множество дел.

Ранее Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить рэп-группу «Каста» на дискредитацию ВС РФ. В своем обращении активист уточнил, что участники «Касты» неоднократно критиковали власти РФ, а также выступали против проведения СВО.

Также Бородин предложил отправить Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову и Диму Билана на Кавказ.