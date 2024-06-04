Глава ФПБК Бородин предложил отправить Киркорова, Бузову и Билана на Кавказ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил артистам Филиппу Киркорову, Ольге Бузовой и Диме Билану съездить на Кавказ. По его мнению, они смогут там перенять опыт горных народов.

В личном Telegram-канале Бородин выдвинул идею, что певцы, которые отличаются экстравагантными нарядами и поведением, можно с пользой для них отправить на Кавказ. Он отметил, что там публичный человек никогда себе не позволит выйти в свет в неподобающем виде, принять приглашение на «голую» вечеринку и «дискредитировать культуру».

Напомним, что новая волна разговоров о поступках и внешнем виде российских звезд поднялась после выступления Ольги Бузовой в Уфе на Дне защиты детей. Артистка выбрала для своего номера открытое боди и длинные сапоги, и это возмутило местных жителей. Многие также припомнили ей то, что она осуждала участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой в конце декабря прошлого года, а в итоге попала в схожий скандал.

Сама Ольга после этого принесла публичные извинения. Она объяснила в личном блоге, что на протяжении семи лет выступала на фестивале в Уфе и всегда тщательно к нему готовилась. Певица попросила прощения у всех, кому ее наряд показался оскорбительным.

«Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают», - заявила Бузова.

Ранее депутат Ирина Филатова призвала ввести дресс-код для артистов после скандала с Ольгой Бузовой.