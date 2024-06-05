Активисты попросили проверить группу «Каста» на дискредитацию ВС РФ

Активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить рэп-группу «Каста» на дискредитацию армии России. Об этом пишет RT.

Уточняется, что штраф по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...») может достигать 50 тысяч рублей.

В своем обращении к генпрокурору Игорю Краснову Бородин заявил, что участники «Касты» неоднократно критиковали власти РФ, а также выступали против проведения СВО. Он подчеркнул, что участники коллектива высказывали поддержку лицам, чья деятельность в России признана экстремистской.

Вдобавок активист уточнил, что в ходе одного из выступлений в Великобритании фронтмен группы Владислав Лешкевич открыто «выступил со словами поддержки Украины».

Стоит отметить, что сами участники «Касты» с 2022 года проживают за пределами России. Музыканты продолжают свою творческую деятельность, выступая на европейских площадках и странах СНГ.

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