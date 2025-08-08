«Я вижу много хорошего»: жена Диброва нарушила молчание после скандала с изменой

Полина Диброва нарушила молчание после новостей о разводе из-за измены. Модель обратилась к подписчикам в соцсети.

Дмитрий и Полина Дибровы со скандалом разводятся после многолетнего брака. По данным СМИ, причиной расставания стала измена Полины с другом семьи. Пока модель, столкнувшаяся с хейтом, не комментировала слухи о себе. Вместо этого она вышла на связь с подписчиками и поблагодарила тех, кто поддерживает ее в сложившейся ситуации.

«Ребята, просто спасибо. Я вижу много хорошего и доброго», — написала она.

Полина сопроводила пост роликом, снятым в Армении на берегу озера Севан. Модель уехала за границу с участницами своего женского клуба.

«Полина достойна любви и счастья. Пусть у вас все будет хорошо», — ответили преданные поклонники Дибровой.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров оставит детей с женой и не будет отнимать у нее имущество после развода. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Лера Кудрявцева призвала любовника Полины Дибровой отдать деньги жене и детям.