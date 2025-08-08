«Уже есть договоренность»: как поделят имущество и детей Дибровы после развода

Дмитрий Дибров оставит детей с женой и не будет отнимать у нее имущество после развода. Об этом сообщает StarHit.

В Сети появилась новость, согласно которой Дибров планирует отобрать у Полины сыновей и оставить ее без имущества. Однако, как сообщает источник, информация является ложной. В окружении пары рассказали, что Дибровы намерены развестись мирно. Якобы между ними существует договоренность о проживании детей с матерью.

«Дибровы собираются все решить мирно, уже есть договоренность, что дети останутся с мамой. Что касается совместно нажитого имущества, Дима, как благородный мужчина, не обидит женщину, которая посвятила ему столько лет и подарила вторую молодость. Никаких судебных баталий и звездных войн, как хотели бы некоторые, не планируется», — заявил инсайдер.

Источник, приближенный к паре, добавил, что Дибровы вряд ли останутся друзьями после развода. При этом они намерены сделать все для счастья сыновей.

Напомним, по данным СМИ, супруги разводятся из-за измены Полины с мужем подруги. Пока пара не комментировала слухи.

